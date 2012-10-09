Творожные улитки с пудингом и вишней

Очень люблю творожную выпечку. Как-то летом на моем любимом форуме у-самовара Вика Варварушка написала рецепт этих улиток. И все! Я пропала! Но как вы знаете, что я худею, в тот момент для меня это было важнее всего - не есть печеного.

Сейчас я решила сделать паузу, т.е. не делать гимнастику и баловать себя вот такой выпечкой.(конечно в пределах разумного:) Первое что я испекла были эти самые улиточки. Мой совет, подождать хоть немного пока булочки остынут:))

Я делала половину порции. Еще советую достаточно тоньше раскатать пласт.

Для теста:

Для пудинга:

Приготовление: