Творожные улитки с пудингом и вишней

Сейчас я решила сделать паузу, т.е. не делать гимнастику и баловать себя вот такой выпечкой.(конечно в пределах разумного:) Первое что я испекла были эти самые улиточки. Мой совет, подождать хоть немного пока булочки остынут:))
Я делала половину порции. Еще советую достаточно тоньше раскатать пласт.
Для теста:
600 -700 гр муки
150 мл молока
2 пакетика ванильного сахара
2 пакетика разрыхлителя для теста
300 грамм обезжиренного пастообразного творога
150 гр сахара
120 мл растительного масла
Для пудинга:
2 пакетика ванильного пудинга
500 мл молока (беру 800 мл)
40 гр сахара
Ягоды по сезону - малина, черника, клубника, черешня ( по желанию).
Можно воспользоваться и консервированной.
Приготовление:
Пудинг приготовить согласно инструкции на упаковке: из 500 мл молока (я беру больше -800 мл, иначе крем получается слишком густой !!!), двух пачек ванильного пудинга и 40 гр сахара.
Готовый пудинг выключить и поставить слегка охладить, тем временем замесить тесто.
Для этого в чашу миксера положить творог, масло, сахар, молоко, перемешать с помощью насадки крюк, затем всыпать просеянную с разрыхлителем муку, замесить тесто. Тесто получается довольно эластичным.
Духовку нагреть до 170 С.
Чистое кухонное полотенце присыпать мукой, раскатать на нем пласт теста, распределить пудинг и ягоды (по желанию).
Свернуть тесто рулетом с помощью полотенца. Затем нарезать на кусочки и выложить в форму, предварительно смазанную маслом.
Поставить в духовку выпекаться на 30 минут. Готовые улитки охладить на решетке.
Приятного чаепития!